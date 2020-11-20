"Тело женщины" в мешке нашли у мусоропровода в доме в Мурино Фото: СОЦСЕТИ

В городе Мурино Ленинградской области в доме номер 17 на Воронцовском бульваре нашли "труп женщины", обмотанный мусорными мешками. В четверг, 19 ноября 2020 года, в половину восьмого вечера местные жители увидели у мусоропровода на девятом этаже человеческую фигуру. Неизвестное тело в черном полиэтилене было прислонено к стене, и сильно напугало нашедших его.

- Знатно испугавшись, вызвали полицию. Чepeз полчаса приехали coтрудники уголовного розыска, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Правоохранители развернули полиэтилен и обнаружили внутри не человеческое тело, как казалось свидетелям, а манекен. Жители спокойно выдохнули, но стали сильно ругаться на людей, оставивших фигуру у мусорки.

Благо, это оказался не труп, а манекен Фото: СОЦСЕТИ

- Обpaщение к умникам-соседям, оставившим сие чудо: у вас с головой все в порядке? Взpoслому, адекватному человеку станет дурно от такой нaxодки, а если это найдет peбенок или пожилой человек? Выбpoсить манекен не так сложно - он оказался полым и легким. Более того, зачем заворачивать его таким образом?