Пробки сковали Санкт-Петербург утром 20 ноября 2020 года

Петербург встал в пробки утром 20 ноября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утро в Санкт-Петербурге традиционно началось с пробок. Максимальная загруженность дорог по всему городу в пятницу, 20 ноября 2020 года, составила 5 баллов. Однако на некоторых улицах движение оказалось более плотным, чем обычно.

- Семибалльные пробки сковали Кубинскую улицу и Митрофаньевское шоссе, проспект Культуры и Тихорецкий проспект, а также Московское шоссе. Все в сторону центра города, - сообщили в сервисе "Яндекс".

На 10 часов утра самая длинная пробка образовалась на внешней стороне КАД от от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе. Затор в 5,5 километров продержался 1 час 40 минут.

Также с утра стоит Витебский проспект и Воздухоплавательная улица от Бассейной до Лиговского проспекта. Протяженность пробки 4,2 километра.

Ожидается, что пробки в ближайший 1 час останутся на этом же уровне, а с 12 часов начнут расти и к 13 часам достигнут пика в 4 балла.