700 единиц техники и 1300 дворников вышли убирать улицы Санкт-Петербурга

1300 дворников вышли убирать улицы Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Целая армия дворников вышла убирать улицы Петербурга после вчерашней непогоды. В нагрузку к поваленным деревьям, утром 20 ноября в городе пошел снег. Впрочем, он закончился быстро и из-за туч выглянуло солнце. Тем не менее, работы хватает.

- В пятницу городские улицы убирают почти 700 единиц техники и более 1300 дворников. Дорожники также следят за состоянием уличной сети. Несмотря на плюсовую температуру, сильный ветер может немного подморозить покрытие дорог, поэтому на дежурстве у опасных участков находятся специализированные машины. Они готовы оперативно выполнить противогололедную обработку, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Отметим, что ночью улицы Санкт-Петербурга чистили и убирали 679 единиц техники. А всего за минувшие сутки было вывезено 383 тонны мусора и смета. Для борьбы с гололедом использовано 222 кубометра солевого раствора.

Напомним, что 20 ноября синоптики обещают в Петербурге снег с дождем, резкое похолодание и к ночи гололед.