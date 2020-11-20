Еще 63 человека умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге на 20 ноября 2020 года

63 петербуржца умерли от коронавируса на 20 ноября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За минувшие сутки в России зарегистрировано еще 461 летальных случаев от коронавируса. Из них в Санкт-Петербурге на пятницу, 20 ноября 2020 года, скончались 63 человека.

- За все время пандемии коронавируса в Северной столице от инфекции скончались 4 826 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Общее число заболевших в городе уже составляет 92 794 человека, из них 2 394 заболели за последние сутки. При этом выздоровели 54 429 пациентов (+1 229 за сутки).

Накануне в Смольном заявили, что Санкт-Петербург вышел на плато по госпитализации больных коронавирусом. Однако, как отметил вице-губернатор Евгений Елин, в текущей эпидситуации городу придется жить до весны 2021 года.

Напомним, что с 23 ноября в Петербурге вступят в силу очередные ограничения. Все общепиты в торговых центрах будут вынуждены закрыться, а наполняемость залов в кинотеатрах должны быть не более 25 процентов.