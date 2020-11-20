Мужчина в порыве ненависти забил насмерть свою мать в Сосновом Бору

Мужчина забил насмерть свою пожилую мать в Ленинградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своей матери. Утром в среду, 18 ноября 2020 года, в полицию позвонил 57-летний житель города Сосновый Бор, который рассказал, что дома обнаружил труп своей 80-летней мамы. Сам он из квартиры ушел до приезда правоохранителей.

- Прибыв на место, полицейские нашли тело женщины с явными признаками насильственной смерти. По горячим следам был задержан ее сын, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Делом занялся следственный комитет. По их версии, мужчина, находясь в пьяном состоянии, на почве личной неприязни, избил свою мать, от чего та скончалась на месте.

В настоящее время 57-летний местный житель, задержан в процессуальном порядке и подробно допрошен следователем по обстоятельствам дела. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.