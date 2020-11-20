Мужчине предъявили обвинение в убийстве пассажира в петербургском автобусе из-за защитной маски

Ковид-диссиденту, зарезавшего мужчину в петербургском автобусе из-за защитной маски, предъявили обвинение в убийстве Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 20 ноября 2020 года, следственный комитет Ленинградской области предъявил обвинение в убийстве 40-летнему мужчине, который зарезал пассажира автобуса. Конфликт произошел вечером 17 ноября в маршрутке из-за защитной маске, однако закончился кровавой поножовщиной.

- По версии следствия, подозреваемый 17 ноября 2020 года около одного из домов по Индустриальному проспекту на почве внезапно возникших личных неприязненных отношении ударил ножом в область задней поверхности грудной 53-летнего жителя Ленинградской области, который скончался на месте происшествия, - рассказали в следственном комитете.

Напомним, что 53-летний погибший сделал паре - мужчине и женщине - замечание, что они едут в общественном транспорте без защитной маски. Между ним и ковид-диссидентом начался конфликт, которые перерос в драку. В итоге 53-летний мужчина скончался.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы.