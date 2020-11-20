Скелет в галошах нашли в лесу в Ленобласти

В лесу у поселка Назия нашли череп и кости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На страшную находку наткнулся житель Кировского района Ленинградской области. Днем 19 ноября, гуляя по лесу неподалеку от поселка Назия и деревни Жихарево, он обнаружил истлевшие человеческие останки.

- В 14:25 поступило сообщение, что в 500 метрах от домов в лесном массиве обнаружен скелетированный труп, а также галоши и свитер, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Приехавшие на место оперативники нашли череп мужчины, а также тазовые кости. Останки после осмотра направили в морг.

Позднее, при проверке историй пропавших без вести людей, полицейские установили, что погибшим, вероятно, является пенсионер 1937 года рождения, исчезнувший три с лишним года назад. Розыскное дело было заведено еще в мае 2017-го. На эту мысль навела одежда, которая лежала рядом с останками.

Сейчас материалы проверяют следователи областного управления Следкома.