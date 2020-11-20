Движение трамваев встало из-за ДТП у Марсова поля в Санкт-Петербурге

Трамваи встали из-за ДТП на Миллионной улице в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Очередное ДТП остановило движение в центре Санкт-Петербурга. В первом часу дня пятницы, 20 ноября 2020 года, на Миллионной улице возле Марсова поля столкнулись две иномарки. Автомобили расположились на дороге таким образом, что полностью заблокировали движение трамваев. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- На рельсах Миллионной улицы ДТП, из-за которого стоят трамваи в обе стороны, - написал свидетель произошедшего.

Судя по фото, опубликованным в сети, удар оказался не сильным. Предварительно, никто в аварии не пострадал. Кроме пассажиров трамваев, которые были вынуждены покинуть салоны и выбрать другой транспорт, чтобы добраться по своим делам.

Добавим, что на час дня в пробке стоит Троицкий мост в сторону Марсова поля, а также набережная Кутузова в сторону Дворцовой.