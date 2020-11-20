Джип перевернулся и улетел в дерево на проспекте Большевиков

Кроссовер влетел в дерево на проспекте Большевиков. Фото: "Мегаполис"

Серьезное ДТП с «перевертышем» произошло днем 20 ноября в Невском районе Санкт-Петербурга. На проспекте Большевиков, не доезжая Октябрьской набережной, в аварию попали два кроссовера и «Газель». Причем одна из иномарок вылетела на газон, легла на крышу и уткнулась в дерево.

- Проспект Большевиков, немного не доезжая до поворота на Октябрьскую набережную. Не совсем понятно, как произошло. Один перевертыш, а синенький въехал в «Газель», - сообщают очевидцы в паблике «Мегаполис» / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных в соцсетях фото видно, что черная машина получила серьезные повреждения, но салон кроссовера практически цел. Данных о состоянии водителя пока нет, информации от ГИБДД по произошедшей аварии пока не поступало.

Напомним, что с вечера пятницы в Петербурге ожидается похолодание, что может привести к гололеду и опасности на дорогах, в том числе ночью и утром субботы.