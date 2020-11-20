Коронавирусный коечный фонд Ленинградской области свободен на 32 процента

Коечный фонд для больных коронавирусом в Ленобласти свободен на 32 процента Фото: Артем КИЛЬКИН

На пятницу, 20 ноября 2020 года, коечный фонд для больных коронавирусом в Ленинградской области свободен на 32 процента - это 743 места. Всего в больницах региона развернуто 2327 коек. Как отметил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин во время штаба по нераспространению коронавируса, медучреждения стабильно держат резерв коек на уровне 30-35 процентов.

- При необходимости область готова довести количество коек до 3 тысяч, - добавил Вылегжанин.

Для этого могут быть использованы Токсовская, Тосненская, Сиверская, Бокситогорская и Сланцевская больницы. Сейчас стационары работают в режиме, определенном зонированием по принципу "светофора".

Напомним, что сейчас с "красной" и "желтой" зонах плановая помощь в стационарах и поликлиниках ограничена экстренными случаями и острыми состояниями. Детям до года плановые приемы сохранены в прежнем объеме, также поликлиники оформляют карты в организации отдыха и оздоровления и проводят осмотры для оформления в детские сады.