«Зенит» не хочет играть без зрителей и уже договаривается со Смольным

"Зенит" не хочет играть на пустом стадионе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» не хочет терять поддержку болельщиков, да и деньги, поэтому просит Смольный разрешить проводить матчи при зрителях. По новым карантинным правилам, которые вступают в силу с 23 ноября, это запрещено.

- Мы находимся в диалоге с правительством Петербурга. Уверены, решение по проведению матчей на «Газпром Арене» будет отвечать всем требованиям безопасности и интересам зрителей. Главное - здоровье граждан, - сообщили ТАСС в пресс-службе сине-бело-голубых.

Напомним, что новый пакет карантинных ограничений начнет действовать уже в ближайший понедельник. «Зенита» он пока не коснется, так как ближайшие игры петербуржцы проведут на выезде.

21 ноября команда отправится в гости к «Ахмату», а 24 встретится с «Лацио» в Риме. На нее, к слову, фанатам попасть также не удастся, ведь итальянские власти тоже запретили посещение спортивных состязаний. Потом будут тульский «Арсенал» и бельгийский «Брюгге».

Ближайший домашний матч - с «Уралом» - намечен на 5 декабря.