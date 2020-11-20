191-я "Газель" застряла под "Мостом глупости" в Санкт-Петербурге

Очередная "Газель" застряла под "Мостом глупости" в Санкт-Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Под знаменитым "Мостом глупости" в Санкт-Петербурге, расположенном на Софийской улице, снова застряла "Газель". На этот раз 191-я по счету. Авария произошла днем в пятницу, 20 ноября 2020 года, спустя всего неделю с предыдущего ДТП. О происшествии в социальной сети рассказали очевидцы.

- "Газель" не прошла под "Мостом глупости", - сообщил свидетель.

По традиции, грузовичок на несколько сантиметров оказался выше допустимой нормы, чтобы пройти под мостом, и снес кузов.

- Пора вешать баннер с огромной надписью. А то скоро будет праздновать очередной юбилей, - посоветовали в соцсети петербуржцы.

Однако баннер на мосту, а также указатели рядом с ним о допустимой высоте транспорта установлены. Но это все равно не спасает водителей от аварий.

Напомним, что предыдущая, 190-я авария произошла 13 ноября. До того ДТП не было почти два месяца.