Сады и скверы открыли 20 ноября после шторма в Санкт-Петербурге

20 ноября в Петербурге открыли скверы и парки после урагана Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 20 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге поутих ветер и в городе снова открыли скверы и парки. Накануне в Северной столице бушевал ураган, порывы которого достигали 23 метров в секунду. В результате в шторм повалил порядка 20 деревьев.

- Так, Приморский парк Победы лишился 6 рослых деревьев. В парке Екатерингоф шквалистый ветер сломал 4 сирени, в том числе 40-летнюю венгерскую сирень, - рассказали в комитете по благоустройству.

Еще две ивы и один клен рухнули под натиском ветра в Колпинском районе в сквере на Октябрьской улице. В сквере Коммуны упала яблоня.

На данный момент ведутся работы по распиловке и вывозу древесных остатков. Информация о ветровальных деревьях продолжает поступать.

Также в четверг во время урагана упали 18 светофоров и дорожных знаков, 14 слабо закрепленных конструкций и пострадал один человек.