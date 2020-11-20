Депутаты просят Смольный разобраться с незаконной торговлей в Калининском районе

Второй год жители пытаются закрыть незаконный ларек на Гражданском, который за это время превратился из «Овощей и фруктов» в «Египетскую шаверму». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Зампред ЗакСа Анатолий Дроздов направил депутатский запрос губернатору с просьбой разобраться с незаконной торговлей в Калининском районе Санкт-Петербурга.

– После закрытия одной незаконной торговой точки она, как гидра, прирастает несколькими новыми, – негодует депутат. – Второй год идет переписка по самовольно установленному ларьку на Гражданском, 84: сначала это были «Овощи и фрукты», теперь «Египетская шаверма». Районные власти заняли пассивную позицию. Уже не осталось инстанций, куда бы не обращались. Все факты и аргументы незаконности налицо, но торговля продолжается.

Пока законные павильоны отправляют под бульдозер, торговцы вне закона спокойно трудятся и на проспекте Науки, и на Тихорецком, а на улице Академика Байкова функционирует целая платная стоянка, открытая на условиях безвозмездной (!) аренды.

Ситуацией заинтересовались правоохранители. Недавняя проверка Контрольно-счетной палаты выявила в Калининском районе множество нарушений, и в трех составах преступлений уже разбирается Управление экономической безопасности МВД.

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