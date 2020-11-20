Дрозденко ввел изменения в ограничения из-за коронавируса в Ленинградской области 20 ноября

В Ленобласти внесли изменения в ограничения из-за коронавируса 20 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

В пятницу, 20 ноября 2020 года, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал очередные изменения в постановлении с ограничениями в связи с пандемией коронавируса. Действовать они начали с момента публикации. Однако переживать не стоит, больших изменений в жизни ленинградцев не будет.

- Так, теперь Сосновый Бор перешел из "зеленой" зоны в "желтую", - говорится в постановлении.

Кроме того, теперь на всей территории Ленинградской области дискотеки и ночные клубы могут работать только с 6 утра до 23 часов вечера. Важно, что все посетители обязательно должны там находиться и танцевать в защитных масках или респираторах.

Напомним, что в Ленинградской области, как и в Петербурге, наблюдается рост заболевания коронавирусом. Так, 20 ноября в регионе подтверждено еще 198 новых случаев заражения. В общей сложности уже заболели 14 890 человек. Выздоровели 9 224 пациентов и 131 умерли.