Стало известно, чем был вооружен кондуктор трамвая, стрелявший в пассажира в Петербурге

Кондуктор выстрелил в пассажира из "травмата" из-за скандала с неоплаченным билетом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стали известны подробности ЧП со стрельбой кондуктора в скандального пассажира, произошедшего в трамвае 25-го маршрута вечером 19 ноября. В управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти «Комсомолке» рассказали, чем именно был вооружен сотрудник трамвайного депо.

- Кондуктор является владельцем огнестрельного оружия ограниченного поражения (травматического пистолета) МР-461 на законных основаниях и имеет лицензию на право его хранения и ношения, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что конфликт между пассажиром и кондукторами произошел в момент пересменки последних. Ехавший в трамвае мужчина отказался платить за билет и начал хамить женщине, за нее вступился коллега. В ходе драки ему рассекли голову, а он выстрелил в нападавшего из «травмата».

По факту ЧП ведется доследственная проверка.

Такое оружие использовал кондуктор в конфликте. Фото: Ижевский механический завод

Справка «КП»:

MP-461 «Стражник» — бесствольный пистолет самообороны несмертельного действия. Выпускается Ижевским механическим заводом с 2002 года.