Зарезавший мужчину из-за маски в петербургском автобусе пытался оказать помощь убитому

Зарезавший сотрудника НИЦ из-за маски пытался оказать помощь убитому Фото: принтскрин видео.

Мужчина, который зарезал 54-летнего жителя Мурино в автобусе в Санкт-Петербурга в ходе конфликта из-за защитной маски, пытался оказать ему первую помощь. Инцидент произошел 17 ноября 2020 года на Индустриальном проспекте. Убитый сотрудник научно-исследовательского центра сделал пассажиру автобуса и его спутнице замечания из-за отсутствия маски и платился за это жизнью.

- Убийца пытается спасти умирающего сотрудника НИЦ в его последние минуты жизни. Мужчина стоял на коленях перед пострадавших, пытался делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, - пишут "Невские новости".

Известно, что в тот вечер убитый ехал с корпоратива домой. Заметив парочку без масок, сделал им замечание. Однако 40-летний оренбуржец отреагировал агрессивно. Началась перепалка, а затем драка, которая продолжилась на улице, где мужчина и получил удар ножом в спину.