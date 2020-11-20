Суд арестовал мужчину, зарезавшего петербуржца в автобусе из-за просьбы надеть маску

Суд отправил под арест оренбуржца, зерезавшего пассажира из-за конфликта по поводу маски в автобусе. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Птеребурга.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца ранее судимого 40-летнего уроженца Оренбурга Алексея В., которого подозревают в убийстве пассажира автобуса. С ним у мужчины случился конфликт из-за просьбы надеть маску, без которой ехал обвиняемый.

- Следствие полагает, что 17 ноября около 22 часов 09 минут, подозреваемый, находясь возле дома 18 по Индустриальному проспекту, в ходе ссоры с Х., возникшей на почве личных неприязненных отношений, с целью убийства последнего, нанес удар ножом в область задней поверхности грудной клетки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уже известно, что погибшим оказался 53-летний замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра, живший в Мурино. Он попросил сидевшую сзади пару надеть маски, но началась перепалка, мужчины вышли из автобуса и тогда один из оппонентов пустил в ход нож. Позднее нападавший пытался откачать пострадавшего, но увидев, что ничего не выходит, сбежал.

До суда он будет в СИЗО.