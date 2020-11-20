Халк может вернуться в «Зенит», но сам нападающий хочет в «Порту»

"Зенит" предложил Халку вернуться из Китая. Фото: ФК "Зенит"

Легендарный нападающий Халк, блиставший за петербургский «Зенит» с 2012 по 2016-й годы, вновь может оказаться на берегах Невы. Об интересе сине-бело-голубых к форварду, последнее время играющему в Китае, пишет португальская пресса.

- Экс-нападающий «Зенита» Халк, ныне выступающий за китайский футбольный клуб «Шанхай СИПГ», стал ближе к возвращению в петербургский клуб. Игроку уже сделали официальное предложение, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на издание A Bola.

Впрочем, сам Халк, до перехода в «Зенит» игравший в португальском «Порту» не раз выражал желание вернуться именно в эту команду. За говорит и португалоязычная среда, в которой удобнее жить семье футболиста.

С другой стороны, «Порту» не может тягаться с «Зенитом» по финансовым возможностям и тут вопрос, что перевесит больше. Впрочем, именно за деньгами Халк уехал в 2016 году в Китай. Теперь этот довод может оказаться не столь весомым.