Более 2 млн петербуржцев получили соцподдержку в связи с коронавирусом

Социальную поддержку получили более 2 миллионов человек в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге меры социальной поддержки получили более 2 миллионов человек. Об этом в пятницу, 20 ноября 2020 года, рассказал губернатор Александр Беглов, добавив, что в период пандемии расходы были увеличены. Правительство города проиндексировало все выплаты и расширило категории их получателей. Всего было потрачено порядка 50 миллиардов рублей.

- Единовременные выплаты на детей в возрасте от 0 до 3 лет получили 282 тысяч жителей города на общую сумму более 3,2 млрд рублей. А на детей в возрасте от 3 до 16 лет – около одного миллиона человек на общую сумму 9,8 млрд рублей, - рассказали в Смольном.

Около 700 тысяч петербуржцев старше 65 лет, которые соблюдали режим самоизоляции, получили единовременную выплату в размере 2000 рублей.

Также с января этого года молодые мамы получают с 19 лет единовременную компенсационную выплату в размере 54200 рублей после рождения первенца.