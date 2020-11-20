450 тысяч, спрятанные под покрывалом, украл мошенник у 97-летней петербурженки

Две пенсионерки стали жертвами мошенников. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сразу две пожилые петербурженки стали жертвами бессовестных мошенников. Обе доверились незнакомым людям и остались без крупных сумм наличными, который по-стариковски хранили «под матрасом».

- 19 ноября в 15:57 в полицию обратилась женщина 1923 года рождения, проживающая на улице Софьи Ковалевской с сообщением о том, что к ней в квартиру пришел неизвестный мужчина и сообщил что нужно написать заявление на возврат денежных средств за капитальный ремонт, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

После ухода незнакомца, примет которого 97-летняя женщина не заметила в силу преклонного возраста, у нее пропали 450 500 рублей, лежавшие под покрывалом кресла.

С разницей в пять минут, но в другое отделение, поступил звонок от 82-летней жительницы Пушкина. Она рассказала, что в супермаркете к ней подошла женщина, представилась медсестрой и предложила помочь на дому. После ухода женщины из-под подушки исчезли 65 тысяч наличными.

Обоих мошенников ищет полиция.