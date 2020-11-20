Петербуржцев обяжут предоставлять данные своих сожителей при сдаче теста на коронавирус

При сдаче теста на коронавирус петербуржцев обяжут предоставлять данные о тех, кто с ними проживает Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Санкт-Петербурга, которые сдают тест на коронавирус теперь будут обязаны предоставлять не только свои паспортные данные, но и тех, кто с ними проживает. Об этом в пятницу, 20 ноября 2020 года, рассказал вице-губернатора Евгения Елина на совещании в Смольном.

- Эта информация будет регистрироваться в единой системе для последующего контроля за заболевшими и контактирующими гражданами, - пояснили в администрации Северной столицы.

Также вышло постановление о том, чтобы срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию. В связи с этим Елин поручил выполнить все необходимые действия для оптимизации работы лабораторий города. В ближайшее время будет решен вопрос о переводе всех государственных лабораторий на круглосуточный режим.