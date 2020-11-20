Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

ДТП из фур перекрыло движение по Пулковскому шоссе на выезде из Санкт-Петербурга

Автомобили стоят от съезда на Пулково до метро "Московская"
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
ДТП из фур перекрыло движение на Пулковском шоссе

ДТП из фур перекрыло движение на Пулковском шоссе

Фото: СОЦСЕТИ

Вечер пятницы, 20 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге ознаменовался пробками. Снегопад ухудшил состояние на дорогах, спровоцировав множество ДТП. Так, на Пулковском шоссе столкнулись две фуры и полностью перекрыли движение из города. Об инциденте в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Пулковском шоссе две фуры перекрыли дорогу на подъеме в горку, - сообщили свидетели.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Как произошло ДТП очевидцы не сообщают.

На шесть часов вечера движение на Пулковском шоссе полностью стоит. Согласно данным сервиса "Яндекс", пробка растянулась от съезда к аэропорту Пулково до станции метро "Московская".

Напомним, что с пяти часов вечера Санкт-Петербург стоит в 8-балльных пробках. Тяжелее всего на Московском шоссе из центра и на Невском проспекте к Дворцовой площади.

ДТП