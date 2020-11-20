ДТП из фур перекрыло движение по Пулковскому шоссе на выезде из Санкт-Петербурга

ДТП из фур перекрыло движение на Пулковском шоссе Фото: СОЦСЕТИ

Вечер пятницы, 20 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге ознаменовался пробками. Снегопад ухудшил состояние на дорогах, спровоцировав множество ДТП. Так, на Пулковском шоссе столкнулись две фуры и полностью перекрыли движение из города. Об инциденте в социальной сети рассказали очевидцы.

- На Пулковском шоссе две фуры перекрыли дорогу на подъеме в горку, - сообщили свидетели.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Как произошло ДТП очевидцы не сообщают.

На шесть часов вечера движение на Пулковском шоссе полностью стоит. Согласно данным сервиса "Яндекс", пробка растянулась от съезда к аэропорту Пулково до станции метро "Московская".

Напомним, что с пяти часов вечера Санкт-Петербург стоит в 8-балльных пробках. Тяжелее всего на Московском шоссе из центра и на Невском проспекте к Дворцовой площади.