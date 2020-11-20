Дворец культуры имени Кирова на Васильевском острове превратят в пространство для работы и отдыха

Дворец культуры имени Кирова в Санкт-Петербурге собираются обновить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дворец культуры имени Кирова обновят на Васильевском острове. Согласно проекту от команды урбанистов CitiZen, внутри здания площадью в 25 тысяч «квадратов» появится общественно-деловая зона для работы и отдыха петербуржцев. Создатели обещают удовлетворить широкий спектр предпочтений посетителей, связанных с едой, образованием, спортом, культурой и бизнесом.

- Важным этапом в развитии объекта станет открытие в 2023 году станции метро «Горный институт» в непосредственной близости от ДК. Здание признано объектом культурного наследия федерального значения, поэтому при обновлении его бережно сохранят, - сообщила команда CitiZen «Комсомолке».

Добавим, что сейчас в Дворце культуры есть три корпуса с залами для хореографии, концертов и множеством помещений для творческих кружков, библиотек и занятий спортом. Работы по обновлению стартовали в ноябре 2020 года, но сроки их окончания пока неизвестны.