Круглосуточное тестирование на коронавирус может появиться в Санкт-Петербурге

Тестирование на коронавирус в Санкт-Петербурге может стать круглосуточным. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил о наращивании мощности лабораторий для того, чтобы в городе проводили в круглосуточном режиме тестирование на коронавирус. По словам чиновника, Смольный вовсю занимается подготовкой новых специалистов, поскольку рост заболеваемости инфекцией продолжается.

- Мы понимаем, что должны нарастить мощность тех лабораторий, что работают в первичном звене. В первую очередь это поликлиники. Нужно, чтобы лаборатории дольше работали, может быть, не только в одну смену, но и в две, а то и круглосуточно. Такая сейчас стоит задача. Будем готовить новых лаборантов и врачей, - сообщил вице-губернатор в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Напомним, что в городе вскоре откроются еще три лаборатории для анализов на COVID-19, так что число тестов на инфекцию может увеличиться до 48 тысяч в день.