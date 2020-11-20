Власти Санкт-Петербурга активизировали закупку лекарств для бесплатного лечения больных коронавирусом

Смольный потребовал активизировать закупку лекарств для бесплатного лечения больных коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный потребовал активизировать процесс закупки лекарств для бесплатного лечения петербуржцев, заболевших коронавирусом и находящихся дома. Напомним, из федерального бюджета на эти цели выделено ни много ни мало 203 миллиона рублей. Однако всех необходимых препаратов в городе пока нет.

- За неделю работы динамика заключения контрактов выросла – многие районные администрации готовы завершить закупочные процедуры в начале следующей недели, с 23 ноября. Отдельные препараты докупят потом, до конца новой недели, - заверили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Николя Бондаренко.

Первые поставки лекарств в поликлиники уже начались. Добавим, что препараты будут разносить участковые врачи, причем у больного может и не быть диагноза «COVID-19», достаточно предварительного осмотра и заключения медика.