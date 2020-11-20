ГАТИ предупредила о перекрытии дорог с 21 ноября в нескольких районах Санкт-Петербурга

ГАТИ сообщила о новых перекрытиях дорог Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга предупредила о новых перекрытиях дорожного движения в городе. С 21 по 22 ноября компания «Сэтл Сити» займется прокладкой инженерных сетей на Торфяной дороге между улицами Оптиков и Заусадебной. Соответственно, автомобили на участке не проедут.

Также с 21 ноября, но уже по 2 декабря рабочие «ПетербургГаза» ограничат поток транспорта по петроградской набережной и Пинскому переулку из-за строительства газопровода. С 21 ноября по 2 января автомобилистов не ждут на Кирилловской улице между улицами Моисеенко до 10-й Советской в связи с реконструкцией теплосети. Но и это не все.

- С 24 ноября 2020 года по 21 февраля 2021 года из-за прокладки газопровода ограничивается движение транспорта по Рыбинской улице от Черниговской улицы до набережной Обводного канала. С 24 ноября 2020 года по 25 января 2021 года в связи с размещением временного ограждения при ремонте путепровода ограничивается движение транспорта по проспекту Народного Ополчения от моста Народного Ополчения до Авангардной улицы, - сообщают в пресс-службе ГАТИ.

Добавим, что водители встретят временные трудности и на Ириновском проспекте между улицами Бокситогорской и Передовиков. Причина – ремонт трамвайных путей, который продлится до 30 декабря.