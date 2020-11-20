Жители Васильевского острова борются против исчезновения стрит-арта с лошадьми

Жители Васильевского острова борются за сохранение длинноногих и большеглазых лошадей на стенах домов. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Жители Васильевского острова объединились в борьбе за сохранение граффити с большеглазыми и длинноногими лошадьми, которые то и дело появляются на стенах домов в районе. Напомним «Комсомолка» уже писала о необычных созданиях от анонимного автора. Похоже, коммунальщики взялись за работы неизвестного творца основательно. От нескольких десятков лошадей в итоге остались всего две.

- Предпоследняя наша лошадка на доме №26 по 13-й линии под угрозой закрашивания. На нее поступила жалоба от одного жителя. Однако есть подозрение, что тех, кто хотел бы сохранить этот рисунок, гораздо больше, - пишет Ксения, одна из подписчиц группы «От Стрелки до Гавани» в Facebook.

Теперь местные жители собирают подписи против уничтожения рисунков, которые потом направятся в Жилищное агентство и управляющие компании.

- Чтобы лошадка осталась на стене, нужно согласование непонятно какое. «Железная бумага», так сказать. Или общественный резонанс, как с ликом Бродского (отсылка к «эпопее» с ликвидацией граффити с изображением поэта – Прим.ред), - добавляет другая жительница Евгения, ратующая за сохранение рисунков.