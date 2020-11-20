Число коек для больных коронавирусом увеличится до 13 тысяч в декабре в Санкт-Петербурге

В декабре в Санкт-Петербурге появится еще от 1 до 1,2 тысячи коек для больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число коек для больных коронавирусом увеличится в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе телеэфира на «России-24». К концу ноября всего в городских стационарах около 12 тысяч «ковидных» мест. Однако под Новый год их количество возрастет до 13 тысяч.

- Мы начали строить стационары-трансформеры. А в декабре введем еще от 1 до 1,2 тысячи коек. Сделали выводы по работе госпиталя в Ленэкспо, там появилась реанимация и компьютерный томограф, так что начинаем лечить больных средней степени тяжести, - цитируют слова губернатора по итогам выступления на ТВ в пресс-службе Смольного.

Беглов признал, что многие сейчас работают сверх привычной нагрузки – особенно коммунальщики, транспорт и, конечно, педагоги и медики. Однако губернатор заверил – ситуация по коронавирусу под контролем.