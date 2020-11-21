От 20 до 30 больных коронавирусом закреплены за каждым волонтером в Санкт-Петербурге

Беглов сообщил о работе волонтеров во время пандемии в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

От 20 до 30 больных коронавирусом берут на себя волонтеры в Санкт-Петербурге. Речь идет о тех зараженных, которые лечатся амбулаторно под присмотром участковых врачей. Как сообщил губернатор Александр Беглов, к «домашним» пациентам приставлены добровольцы, они обзванивают больных, а потом передают сведения в больницу.

- Эпидситуация на данный момент напряженная и требует быстрого реагирования, но мы держим все под контролем. Нагрузка на здравоохранение остается довольно высокой. Только на амбулаторном лечении у нас находятся 43 тысячи человек. Привлекаем волонтеров. Закрепляем за каждым по 20-30 человек, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «России-24».

Добавим, что в декабре Смольный обещает создать еще тысячу коек для лечения больных коронавирусом в инфекционных стационарах.