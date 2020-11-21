Беглов рассказал, как бизнес реагирует на ограничения по коронавирусу

Беглов сообщил о реакции петербургских бизнесменов на новые ограничения по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как городской бизнес реагирует на постоянные ограничения по коронавирусу, которые вводит Смольный. Напомним, последние запреты вступят в силу с 23 ноября 2020 года – они велят закрыться любому общепиту в торговых центрах, уменьшают число зрителей в залах кинотеатрах до 25%, а также оставляют «Зенит» и СКА без болельщиков на стадионах.

- Конечно, бизнес на это реагирует сложно. Предпринимателей можно понять – только пережили первую волну, а теперь идет вторая. Но запас коек у нас не бесконечен. Если не будем соблюдать правила и носить маски, то не выдержит никакая система здравоохранения, - отметил губернатор в эфире телеканала «Россия-24», как сообщают в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, сейчас для властей в приоритете ограничить возможность общения петербуржцев в людных местах.