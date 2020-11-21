«Лада» сгорела в Горелово утром субботы

"Лада" сгорела утром в Горелово. Фото: vk.com/spb_today

Жарким оказалось утро субботы в поселке Горелово, что на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Около 8:00 здесь, оправдывая название населенного пункта, сгорела «Лада». Местные жители не преминули сделать фото и выложить их в соцсети.

- На Колобановской улице в Горелово машина горит! – написал в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местный житель Роман.

На снимках видно, что полыхает задняя часть ВАЗа-2114. Причин, по которым «четырка» внезапно вспыхнула, очевидцы не знают, однако в комментариях пользователи соцсетей предложили несколько версий, почему пожар начался не с подкапотного пространства, как бывает обычно: «без предохранителей музыка, замкнуло».

Впрочем, другие горожане уверены, что это поджог.

Судя по фото, мощностей автомобильных огнетушителей не хватило и спасти машину не удалось.