Почти 2,5 тысячи человек заболели коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

Еще почти 2,5 тысячи новых случаев коронавируса зафиксированы в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще почти 2,5 тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге за минувшие сутки. Такие цифры на утро субботы, 21 ноября, приводит телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на информацию из городского Оперативного штаба.

- Еще 2476 заболевших COVID-19 выявили в Петербурге. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции обследовано 43 103 человека, - говорится в сообщении.

Отметим, что это опять новый рекорд по уровню суточной заболеваемости. А тем временем места в инфекционных отделениях начинают заканчиваться. Так, по состоянию на 20 ноября, Мариинская больница была заполнена пациентами с «ковидом» до отказа.

Впрочем, как говорят представители Мариинки, ситуация ожидаемая.

- У нас она сложилась практически сразу. Больные поступают постоянно. Больница была полностью загружена в первые три дня - у нас развернуто 634 инфекционных койки, - рассказал «КП-Петербург» представитель медучреждения Лев Межлумян.

В других стационарах число свободных мест держится на уровне в 10%.