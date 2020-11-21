Больше 43 тысяч человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Больше 43 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 43 тысяч петербуржцев прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа. Такие данные приводит городской Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 43 103 человека. Под медицинским наблюдением находится 2855 жителей города. Из них 82 - в обсерваторе, 1960 - контактные, 813 - на самоизоляции, - сообщает пресс-служба Смольного.

Отметим, что на утро 21 ноября в Петербурге установлен очередной рекорд по суточной заболеваемости. Коронавирусом заразились еще 2476 человек.

При этом растет и число вызовов на городскую справочную линию по номеру 122. За сутки операторы обработали 1069 звонков по вопросам, связанным с новой инфекцией.

Не сидят без работы и волонтеры. Им поступила 1741 заявка на оказание помощи. Отметим, что на каждого из добровольных помощников в среднем приходится до 30 подопечных.

Оставить заявку можно по номеру: 8-800-200-34-11.