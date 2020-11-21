Появились подробности трагедии на Дыбенко, где отчим выкинул пасынка из окна

На Дыбенко отчим выкинул пасынка в окно. Фото: vk.com/gerasimenko_ts

В соцсетях появились подробности жуткого инцидента, который произошел вечером 20 ноября на улице Дыбенко. Здесь неадекватный отчим выкинул из окна больного 13-летнего пасынка. Ребенок сильно пострадал и чудом остался жив.

- Под нашими окнами раздался странный хлопок, будто притерли машину. Приехала полиция, стал собираться народ. У дома на принесенных одеялах лежал субтильный ребенок и стонал. Мать его успокаивала: «Тише, ты молодец». По словам соседей, мальчика выкинул из окна сожитель матери, и ребенок упал спиной на асфальт, - написала на своей странице ВКонтакте петербурженка Татьяна.

По словам женщины, отчим был под воздействием наркотиков. Он также выпал из окна на землю, но почти не пострадал: «отделался царапинами, вероятно, по причине феноменальной везучести алкашей и наркоманов».

34-летнего мужчину задержали, Следственный комитет завел в отношении него дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетнего». Отчиму грозит до 20 лет тюрьмы.