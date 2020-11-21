Беглов рассказал, что поможет остановить распространение коронавируса в Санкт-Петербурге и не допустить локдауна

Петербуржцам необходимо соблюдать карантинные меры, чтобы избежать локдауна. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что может помочь остановить распространение коронавируса в городе и не допустить полного локдауна – закрытия всего и вся. Рецепт оказался довольно простым.

- Соблюдение социальной дистанции поможет остановить рост заболеваемости. Главное сейчас – ограничить возможность общения в людных местах, – заявил губернатор в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Именно по этой причине с 23 ноября вводятся дополнительные карантинные меры, запрещающие работу всех точек общепита ледовых катков в торговых центрах. Также отменяется допуск зрителей на спортивные соревнования и т.д.

- Конечно, бизнес на это реагирует сложно, и предпринимателей можно понять. Но запас коек у нас не бесконечен. Если не будем соблюдать правила – не выдержит никакая система здравоохранения, - отметил Беглов.

Напомним, что места в инфекционном отделении Мариинской больницы уже закончились, а за сутки в Петербурге заболели еще почти 2,5 тысячи человек.

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