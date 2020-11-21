«Зенит» сыграет с «Ахматом» в 15 туре Российской премьер-лиги

"Зенит" сыграет с "Ахматом" в Грозном. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский «Зенит» вновь сыграет в матче Российской премьер-лиги после перерыва, который был сделан для игр сборной в Лиге Наций. Обе те встречи закончились неудачно, поэтому вернувшиеся в расположение сине-бело-голубых зенитовцы наверняка захотят поднять себе настроение во встрече с «Ахматом». Но грозненский клуб непрост.

- После 14 туров «Ахмат» занимает 7-е место, уступая «Сочи» и «Ростову» лишь по дополнительным показателям, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Несмотря на среднее положение команды из столицы Чечни в турнирной таблице, последние три матча грозненцы выиграли. Были одержаны победы над «Уфой» (3:1), «Краснодаром» (2:0) и «Тамбовом» (1:0).

Исход встречи с зенитом станет известен ближе к семи вечера, а стартовый свисток на стадионе в Грозном прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Известно, что на поле «Зенит» выйдет в лазурной форме, не примет участие в матче Сердар Азмун, а вот Артем Дзюба точно сыграет.