В Петербурге поймали мошенников, которые под видом родственников выманивали деньги у пенсионеров

Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники угрозыска петербургского Главка, при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух ранее судимых жителей Ленинградской области, которые выманивали деньги у пенсионеров. Мошенники представлялись родственниками и просили дать в долг.

- Одной из жертв жертвой стала 91-летняя женщина, которую обманули в сентябре текущего года. На ее домашний номер позвонил один из фигурантов и представился ее племянником, а затем попросил в долг 140 000 рублей, при этом пояснив, что деньги заберет его знакомый, который уже находится возле дома, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Таким же нехитрым образом была обманута и другая пожилая петербурженка, также как и первая, живущая на проспекте Народного Ополчения. У нее «родственники» выманили 40 тысяч. Якобы на путевку в Турцию.

При обыске у подозреваемых изъяли 19 мобильных телефонов, 13 сим карт, ноутбук с персональными данными жителей Петербурга, 10 банковских карт и 250 000 рублей наличными.

Оба, 37 и 44-летние мошенники задержаны, им грозит до пяти лет лишения свободы.