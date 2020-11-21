Следком завел дело в отношении мужчины, выбросившего больного пасынка из окна многоэтажки

В отношении 34-летнего отчима завели дело о попытке убийства пасынка. Фото: vk.com/gerasimenko_ts

Петербургское следственное управление Следкома России возбудило дело в отношении 34-летнего мужчины, который вечером 20 ноября выкинул с третьего этажа своего 13-летнего приемного сына. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.

- Подозреваемый, находясь в квартире одного из домов по улице Дыбенко, взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, имеющего инвалидность, вызванную психическим заболеванием, перекинул его через оконный проем лоджии и сбросил вниз с высоты 3-го этажа, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как рассказали очевидцы ЧП, сам отчим в момент преступления мог быть под воздействием наркотиков. Он также свалился вниз, при этом мужчина был в одних трусах. Он практически не пострадал и отделался царапинами.

По статье «покушение на убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии», петербуржцу грозит до 20 лет лишения свободы.