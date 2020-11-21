Еще 70 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге 21 ноября

В Петербурге еще 70 смертельных случаев от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 70 человек стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге. Такие данные по суточной смертности приводит на утро 21 ноября федеральный Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции «ковид-19» в России.

- Всего на утро 21 ноября по стране зафиксированы 467 смертельных случая от коронавирусной инфекции. Из них в Москве - 74, в Санкт-Петербурге – 70, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Всего с начала пандемии в Северной столице подтверждены 4896 летальных исходов. Это второй показатель по России после московского (8233).

Отметим, что это четвертый по величине уровень суточной смертности в Петербурге. За ноябрь 2020 года только трижды фиксировались результаты выше 70 случаев (74, 72 и 71).

При этом заболеваемость в городе продолжает бить рекорды и уже практически дошла до уровня в 2,5 тысячи. За минувший день заразились еще 2476 человек.

В активном состоянии болезни находятся 34 670 жителей Санкт-Петербурга.