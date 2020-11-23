Компания расстреляла охранников клуба на Казанской улице в Санкт-Петербурге

Охранников клуба расстреляли на Казанской улице в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Вечер воскресенья, 22 ноября 2020 года, в Санкт-Петербурге выдался неспокойным. Около 22 часов на Казанской улице прозвучали выстрелы. Со слов очевидцев, между компанией молодых людей и охранниками клуба, расположенном в доме 22, произошел конфликт в ходе которого один из любителей тусовок выстрелил около восьми раз.

- Причиной стрельбы стал конфликт с охранниками клуба. В итоге в одного из секьюрити выстрелили из травмата. К счастью, обошлось без серьезных ранений, - рассказал в социальной сети свидетель произошедшего.

После стрельбы с места происшествия убежали около пяти человек. На место сразу же приехали сотрудники полиции и три машины скорой помощи. По предварительным данным, госпитализация никому не понадобилась.

Правоохранители объявили план "Перехват". Машину нападавших обнаружили, стрелявших ищут.