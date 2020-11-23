Атлантическое тепло пришло 23 ноября в Санкт-Петербург

Влажное атлантическое тепло придет в Петербург 23 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге снова поменялась погода. В понедельник, 23 ноября 2020 года, синоптики обещают в Северной столице влажное атлантическое тепло. Температура воздуха поднимется до 7 градусов выше нуля, при этом небо затянет облаками и пройдут небольшие дожди.

- Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться теплым сектором обширного циклона, центр которого к вечеру выйдет на север Карелии. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

Так, температурный фон в городе будет на 5-6 градусов выше климатической нормы - плюс 5-7 градусов, по Ленинградской области от плюс 3 до плюс 8 градусов.

Ветер в Петербурге будет теплым, юго-западным до 5-10 метров в секунду.

Также в первую половину неделе в городе снова ожидается мокрый снег и гололед на дорогах.