Гонщик на Infiniti попал в жесткое ДТП, уезжая от полиции в Санкт-Петербурге

Гонщик на Infiniti протаранил Renault в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Гонщик на Infiniti QX устроил жесткую аварию в Санкт-Петербурге, уезжая от полиции. Вечером в воскресенье, 22 ноября 2020 года, в социальной сети очевидцы рассказали, что иномарка гнала от Таллинского шоссе, по пути побила два автомобиля и в итоге протаранила Renault на Кронштадтской площади.

- Одного из Infiniti скрутили полицейские, двое убежали с места, - рассказали свидетели произошедшего.

На место аварии приехала карета скорой помощи. По словам очевидцев, водителя разбитого Renault увезли в реанимацию.

Также водитель микроавтобуса Volkswagen рассказал, что еще на Таллинском шоссе гонщик на Infiniti врезался в его машину, но сразу же дал по газам, так как за ним была погоня полиции.

О причинах погони на данный момент официально не известно. По предварительным данным, иномарка находилась в угоне.