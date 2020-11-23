Однорукого "форточника" поймали в Санкт-Петербурге

Однорукого вора-рецидивиста и его подельника поймали в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали двух "форточников". В понедельник, 23 ноября 2020 года, правоохранители рассказали о том, что оба вора - коренные жители Северной столицы 36 и 37 лет - ранее уже были судимы. При этом у старшего из них нет одной руки, что совершенно не помешало ему совершить кражу.

- Установлено, что днем 20 октября мужчины отжали стеклопакет в квартире на первом этаже одного из домов на Софийской улице. Оттуда они вынесли технику и ювелирные изделия на общую сумму почти в 160 тысяч рублей, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

При обыске у одного из них в квартире на проспекте Большевиков полиция нашла часть похищенного, а также специальные инструменты для взлома окон. На данный момент стражи порядка выясняют, совершали ли мужчины и другие кражи. Возбуждено уголовное дело.