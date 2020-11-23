Полиция задержала гонщика на Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Санкт-Петербурге

Полиция задержала гонщина на Infiniti, устроившего смертельное ДТП на проспекте Стачек Фото: принтскрин видео.

Стали известны подробности жесткой аварии на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек в Санкт-Петербурге с участием Infiniti. Вечером 22 ноября 2020 года сотрудники ГИБДД устроили погоню за иномаркой, которая гнала на огромной скорости по Таллинскому шоссе. Уезжая, водитель побил две машины, а после протаранил Renault. Как оказалось, один человек погиб.

- Около 23:30 часов преследуемый автомобиль врезался в Renault, за рулем которого находился 35-летний мужчина. Водитель Infiniti попытался сбежать, но его задержали сотрудники ГИБДД, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии пострадали три человека из Renault, всех госпитализировали в больницу. Позже одна из пассажиров, 25-летняя женщина, скончалась.

За рулем Infiniti оказался пьяный 36-летний уроженец Саратовской области. При этом прав на вождения у него нет.

Как оказалось, мужчина угнал машину из дилерского центра, куда автомобиль был сдан по системе "трейд-ин". Возбуждено уголовное дело.