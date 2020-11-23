Пожар вспыхнул в универсаме "Невский" на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге

Универсам "Невский" на проспекте Большевиков загорелся утром 23 ноября Фото: СОЦСЕТИ

В универсаме "Невский", расположенный в доме 6/1 на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге произошел пожар. В 8:45 часов утра в понедельник, 23 ноября 2020 года, местные жители заметили, что из здания валит плотный дым и вызвали сотрудников МЧС. Спасательные расчеты немедленно прибыли на место.

- Универсам - двухэтажное здание общим размером 100 на 100 метров. На данный момент происходит горение на втором этаже в офисно-складском помещении на площади 50 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

По предварительным данным, пострадавших нет. Проводилась ли эвакуация людей из здания, не сообщается.

На данный момент спасатели уже приступили к тушению пожара. По кадрам, опубликованным в сети, открытого огня не видно, но сильно дымится крыша.