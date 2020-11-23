Еще 26 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 26 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается рост заражения коронавирусом. Каждый день городские лаборатории проверяют анализы горожан, чтобы вовремя выявить инфицированных. Так, по данным Смольного на понедельник, 23 ноября 2020 года, еще более 26 тысяч человек были обследованы за последние сутки.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 26 468 человек. Под медицинским наблюдением находится 2184 человека. Из них 72 - в обсерваторе, 1390 - контактные, 722 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также известно, что коронавирус установил очередной рекорд в городе. На 23 ноября выявлено еще 2 926 новых зараженных. Так, общее число заболевших за время эпидемии уже превысило 100 тысяч человек.

Напомним, что система здравоохранения в Петербурге перегружена. На данный момент в городских больницах, работающих с инфицированными, свободно 10 процентов коек.