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Происшествия

Пьяный водитель избил ногой по голове инспектора ДПС в Ленинградской области

На агрессивного мужчину завели уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
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Житель Ленобласти побил гаишника, пока тот оформлял на нарушителя протокол

Житель Ленобласти побил гаишника, пока тот оформлял на нарушителя протокол

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Лужском районе Ленинградской области пьяный водитель напал на инспектора ДПС. Инцидент произошел в субботу, 21 ноября 2020 года. В 18:15 часов сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль "Рено Логан" у дома 52 по улице Советской в поселке Осьмино. Стражи порядка заметили, что мужчина за рулем подшофе и начали составлять административный протокол. Однако водитель оказался буйным.

- 29-летнего водителя отвели в служебный автомобиль для составления протокола. Там он стал вести себя агрессивно и несколько раз ударил ногой по голове инспектора, - рассказали в следственном комитете Ленинградской области.

Мужчину сразу же задержали. В понедельник, 23 ноября, на него завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Неадекватному водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал