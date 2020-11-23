Петербуржец отсудил больше полмиллиона рублей у «Ленфильма» за разбитый «Мерседес»

Петербуржец отсудил у "Ленфильма" деньги за разбитый автомобиль. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свыше полумиллиона рублей отсудил у «Ленфильма» житель Санкт-Петербурга, на машину которого год назад упало дерево. Причиной претензий к киностудии стал тот факт, что именно на ее территории и стояло злополучное растение.

- Истец рассказал, что 19.12.2019 по адресу: г. Санкт-Петербург, Новобелицкая ул., д. 6, к. 1 в результате падения дерева был поврежден принадлежащий ему автомобиль «Мерседес-Бенц Е200». В ходе проверки установлено, что упавшее дерево находилось на территории земельного участка правообладателем которого является АО «ЛЕНФИЛЬМ», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ремонт обошелся владельцу иномарки в 578 тысяч рублей, еще около 35 тысяч составили расходы на экспертизу, услуги адвоката и судебные издержки. Все эти деньги мужчина и требовал с киностудии.

Представитель «Ленфильма» пытался оправдаться, что в тот день был штормовой ветер и произошедшее надо считать стихийным случаем, но суд не принял доводы и иск автомобилиста удовлетворил.