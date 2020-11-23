Петербуржцам показали новогоднюю елку, которая украсит Дворцовую площадь

Фотография главной новогодней елки Петербурга появилась в сети Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Впервые за долгие годы на Новый год Дворцовую площадь Санкт-Петербурга украсит живая ель. Пока что главная "героиня" праздника растет во Всеволожском районе Ленинградской области и ждет своего "звездного часа". Газета "Петербургский дневник" опубликовала фотографию ели, которая уже скоро переедет в центр Северной столицы.

- Искали хвойное дерево около месяца. В поисках лучшего дерева специалисты Городского центра размещения рекламы совершили 10 выездов по всему региону. Нужная нашлась в лесу в районе деревни Хиттолово, - рассказали в издании.

Елка высотой в 30 метров, но перед установкой на Дворцовой площади ее немного подпилят. Возраст красавицы пока что не известен, но специалисты предполагают, что не менее семидесяти.

Живую ель в Петербурге украсят в винтажном стиле в традициях советского периода. Установят в городе ее уже в начале декабря.